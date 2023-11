I dag begynner rettssaken for seks ungdommer i Paris, Frankrike, tiltalt for å ha medvirket i halshuggingen til den franske historielæreren Samuel Paty i oktober 2020.

Angrepet skal ha blitt gjort av en mistenkt islamist, på bakgrunn av at læreren hadde vist elevene tegneserier og illustrasjoner av profeten Mohammed, i en undervisningstime om ytringsfrihet.

Den mistenkte av selve drapet, en 18-år gammel islamist av tsjetsjensk opprinnelse, ble skutt og drept av politiet like etter angrepet.

– De mindreåriges rolle var grunnleggende i hendelsesforløpet som førte til attentatet hans, sier Virginie Le Roy, representerende advokat for familien til Paty, til France 24.

Medvirkning og falske anklager

Ettersom alle seks er mindreårige, skal de stilles for en barne- og ungdomsdomstol.

En av ungdommene, en jente, var 13 år da angrepet fant sted. Hun er anklaget for å ha kommet med falske påstander, blant annet for å ha sagt at Paty hadde bedt muslimske elever om å rekke opp hendene og forlate klasserommet før han viste tegneseriene.

Underveis i etterforskningen kom det frem at hun løy. I tillegg skal hun heller ikke ha vært i klasserommet. Det melder ABC News.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Frankrike har vært preget av flere radikale angrep de siste årene. I forbindelse med treårs-markeringen av drapet på Paty ble det i tillegg markering og minnestund for det liknende drapet på læreren Dominique Bernard 13. oktober i år. Markeringen på bildet fant sted 19. oktober, i Arras, Nord-Frankrike. Foto: Sameer Al-Doumy / AFP

De fem andre var mellom 14 og 15 år da angrepet fant sted, og er anklaget for å ha ventet på Paty i flere timer til han forlot skolen, og for å ha identifisert han til drapsmannen i bytte mot betaling på flere hundre euro.

Ifølge etterforskningen visste drapsmannen navnet på læreren, men trengte hjelp til å identifisere han.

De fem kan tiltales for overlagt kriminell konspirasjon med mål om å forberede til grov vold.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

21. oktober 2020: Frankrikes president Emmanuel Macron var til stede under bisettelsen av Samuel Paty. Macron har omtalt drapet som et terrorangrep. Foto: Francois Mori / AP Photo

– Komplisert

Ungdommene kan risikere to og et halvt års fengsel. Dylan Slama, advokat til en av de siktede, understreker at saken er komplisert.

– Han vil bli assosiert med dette resten av livet, sier Slama til France 24.

Retten vil være lukket, og etter planen foregå til 8. desember.

I tillegg til ungdommene er ytterlige åtte voksne siktet, men møter for en særskilt straffedomstol senere. Dette skal blant annet gjelde faren til jenta og en radikal islamsk aktivist.

Tiltalen skal gjelde falske påstander og oppfordringer på sosiale medier til mobilisering mot læreren.