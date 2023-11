Eksplosjonen ved Al-Ahli-sykehuset utløste rasende reaksjoner i de arabiske landene og ellers i verden. Palestinerne la skylden på Israel, mens Israel sa det var en mislykket palestinsk rakettoppskyting.

Helsedepartementet i Gaza oppga et dødstall på 471, mens amerikanske undersøkelser kom til at mellom 100 og 300 mennesker ble drept.

Human Rights Watch har gjennomgått fotografier, videoer og satellittbilder og intervjuet både vitner og eksperter, og kom til at eksplosjonen skyldtes at oppskytingen av en rakett av en type som ofte brukes av palestinerne, trolig gikk galt.

En høytstående Hamas-tjenestemann, Basem Nain, sier til Reuters at Israel var ansvarlig, og at Human Rights Watchs rapport er partisk og ikke er siste ord i saken.

En talsmann for israelsk UD, Emmanuel Nahshon kritiserer på sin side Human Rights Watch for å ha brukt en måned på å komme til en konklusjon «som hele verden kom til på to dager».

Human Rights Watch ber begge parter offentliggjøre opplysninger de har om restene av raketten, og annen informasjon de måtte ha, slik at en full gransking kan gjennomføres.