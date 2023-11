Bookerprisen til Lynch for «Prophet Song»

«Prophet Song» er hans femte bok og han er den femte irske forfatteren som får den prestisjetunge prisen. I konkurransen om den gjeve prisen kjempet han mot fem andre forfattere på kortlisten.

«Prophet Song» er et dystopisk verk som handler om en familie og et land på randen av katastrofe idet regjeringen styrer landet på vei mot tyranni. En familiemor blir i boken oppsøkt av en ny hemmelig polititjeneste som vil ha tak i ektemannen hennes på grunn av arbeidet hans i en fagforening. Boken følger kvinnens kamp for å redde familien i et samfunn der demokratiet går i oppløsning.

– Fra første banking på døren tvinger «Prophet Song» oss ut av vår selvtilfredshet idet vi følger den skrekkinnjagende forfatningen til en kvinne som prøver å beskytte familien sin i et Irland på vei inn i diktatur, sier juryleder Esi Edugyan.

Lynch sier han med boken forsøker å vise uro og misnøye i vestlige demokratier og Vestens likegyldighet til katastrofer som blant annet Syrias kollaps, og at han ønsker at leserne forstår totalitarisme ved å legge vekt på dystopi skrevet med intens realisme.

– Jeg ønsket å utvide lesernes innlevelse slik at de ved slutten av boken ikke bare vet, men føler problemene selv, sier Lynch.

Den britiske Bookerprisen er på 50.000 pund, nærmere 676.000 kroner, og går til forfattere som gir ut roman på engelsk som originalspråk i Storbritannia.