Våpenhvilen på Gazastripen holder - nye løslatelser søndag

Statsminister Benjamin Netanyahus kontor opplyser at de pårørende er varslet, skriver Haaretz. Han opplyste ikke om antallet gisler.

Ifølge den israelske nettavisen Ynet og den israelske avisen Times of Israel er det snakk om 13 kvinner og barn som skal frigis søndag. Det planlegges også for at sju utenlandske statsborgere frigis.

I en uttalelse fra egyptiske myndigheter heter det at de har fått en liste med navnet på 13 israelske gisler som skal frigis og 39 palestinske fanger som skal løslates søndag. I uttalelsen står det også at våpenhvilen fortsetter uten hindringer.

Mulig amerikaner frigis

Det hvite hus sier de tror en amerikansk statsborger er blant gislene som frigis søndag.

– Vi har grunn til å tro at en av amerikanerne vil bli frigitt i dag, sa Joe Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til NBC.

Sullivan ville ikke si hvem av gislene som kan bli frigitt, men på spørsmål om det er en fire år gammel jente hvis foreldre ble drept 7. oktober, sa han: «vi har en følelse av hvem det er, men jeg er ikke i stand til å bekrefte det.

Hamas sier et gissel med russisk statsborgerskap er frigitt på Gazastripen. Gruppen sier dette blir gjort for å anerkjenne Russlands standpunkt i Palestina-saken.

Palestinere besøkte søndag sine ødelagte hjem i landsbyen Khuza'a, øst for Khan Younis på Gazastripen. Foto: Adel Hana / AP

Palestinsk bonde drept

Gisselavtalen skjer i bytte mot at palestinske fanger i israelske fengsler blir løslatt og en midlertidig våpenhvile på Gazastripen. Men idet våpenhvilen går inn i sin nest siste dag, kaster dødsfallet til en palestinsk bonde skygge over roen på Gazastripen.

Bonden ble drept av israelske styrker i flyktningleiren Maghazi, ifølge den palestinske Røde Halvmåne, som sier hendelsen understreker skjørheten i den midlertidige våpenhvilen mellom Israel og Hamas.

Israel har ikke kommentert meldingen, men det har vært fryktet at den kan true våpenhvilen og gisselavtalen.

En høytstående palestinsk kilde, som ikke er navngitt, sier til Reuters at tredje dag av våpenhvilen er «komplisert». På spørsmål om hendelsen der bonden ble drept kan forsinke søndagens frigivelse av gisler, svarer vedkommende bare: «jeg vet ikke».

Maghazi, som ligger sentralt på Gazastripen, er en flyktningleir for familier og etterkommere av flyktninger fra krigen i 1948 da staten Israel ble opprettet.

Vil forlenge våpenhvilen

Lørdag ble 17 gisler satt fri av Hamas, og fredag ble 24 frigitt. Avtalen mellom Israel og Hamas innebærer at 50 gisler skal frigis av Hamas over en periode på fire dager med våpenhvile. Søndag er den tredje dagen i dette tidsrommet.

Qatar, Egypt og USA har lagt press på Israel og Hamas for å utvide denne midlertidige våpenhvilen forbi mandag, men det er foreløpig ikke klart om det vil skje.

Israel har sagt at våpenhvilen kan forlenges dersom Hamas fortsetter å frigjøre minst ti gisler om dagen. En palestinsk kilde har sagt at opptil 100 gisler kan gå fri.

Sporet nesten av

Våpenhvilen sporet nesten av lørdag da Hamas' væpnede fløy sa de utsatte de planlagte løslatelsene. Gruppa mente Israel ikke oppfylte vilkårene i våpenhvilen. De krevde at flere lastebiler med nødhjelp skulle få slippe gjennom til den nordlige Gazastripen.

Avtalen ble imidlertid reddet av diplomati fra Qatar og Egypt, en innsats som også USAs president Joe Biden sluttet seg til.

Cogat, som samordner Israels aktiviteter i de okkuperte palestinske områdene, har sagt at 200 lastebiler med nødhjelp som mat, vann, midlertidig husly og medisiner vil bli sendt inn til Gaza via Rafah-grenseovergangen i løpet av søndagen.

I et innlegg på X, tidligere Twitter, anklager de imidlertid Hamas for å hindre deres innsats for å få nødhjelpen til det nordlige Gaza.