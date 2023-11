Den engelske fotballprofilen Terry Venables er død

Sky Sports får bekreftet dødsfallet av Venables' familie.

«Vi er svært lei oss over tapet av en fantastisk ektemann og pappa som døde lørdag etter lang tids sykdom», heter det i uttalelsen.

Venables vant tre trofeer som manager. To med Barcelona og ett med Tottenham. Sistnevnte har besluttet å avholde ett minutts applaus før Premier League-kampen mot Aston Villa senere søndag.

«Våre dypeste kondolanser er med Terry og hans venner og familie i denne tunge tiden. For å hylle ham, skal vi avholde ett minutts applaus før kampen og alle spillerne vil være svarte sørgebind», skriver Tottenham.

Venables begynte sin proffkarriere i Chelsea i 1960. I alt ble det 202 kamper for London-klubben før han seks år senere skiftet til Tottenham. Senere ble det opphold i både Queens Park Rangers og Crystal Palace før han la opp i 1976.

I etterkant ble han manager i Palace, QPR, Barcelona og Tottenham før han i 1994 tok over det engelske landslaget. Der var han i to år og ledet laget til EM-semifinale i 1996. Han hadde sin siste trenerjobb som assistent for England fra 2006 til 2007.