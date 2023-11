Frigitte gisler har ankommet Israel

– Etter en innledende medisinsk undersøkelse blir de fulgt av IDF-soldater til israelske sykehus hvor de skal gjenforenes med familiene sine, uttaler IDF.

39 fengslede palestinere har blitt løslatt av Israel, ifølge dem.

Hamas bekreftet tidligere lørdag at 13 israelske og fire utenlandske gisler ble overgitt til Røde Kors. Tidligere meldte de at det var sju gisler utenom israelerne som var sluppet fri, men dette har senere blitt nedjustert.

Blant de 13 israelerne er det fire som også har tysk statsborgerskap. Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock skriver i sosiale medier at hun er lettet over nyheten.

– Jeg har dem i tankene mine, skriver hun.

Jobben er imidlertid ikke over, framholder hun.

– Vi jobber med all vår makt for å sikre at også de andre skal komme fri.