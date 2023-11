Hamas har overført gisler til Røde Kors

Meldingen fra Hamas går ut på at 13 israelske gisler og sju andre er overført til Røde Kors. Den israelske hæren bekrefter overfor Times of Israel at de israelske gislene er tatt hånd om av Røde Kors, og sier de er på vei til grenseovergangen Rafah.

Der skal de krysse grensen til Egypt, og deretter bringes de til Israel for å gjenforenes med sine familier.

Løslatelsen var ventet etter at problemene som gjorde at Hamas ikke ville løslate gislene som planlagt tidligere på dagen, ble løst. Konflikten dreide seg særlig om forsyninger av nødhjelp til området nord på Gazastripen.

Hamas beskyldte Israel for løftebrudd etter at 65 lastebiler med nødhjelp kom fram til området. Gruppen mente dette var færre enn det som var avtalt.

Qatar og Egypt meklet mellom Hamas og Israel og var sentrale i arbeidet med å få på plass en løsning. Også USA var engasjert.