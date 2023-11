– Vi er klar over meldinger om at det var en mistenkt Revolusjonsgarde-initiert Shahed-drone som traff et sivilt fartøy i Indiahavet, sier tjenestepersonen lørdag.

Skipet fikk mindre skader, og ingen personer ble såret, sier tjenestepersonen videre.

Revolusjonsgarden i Iran er den del av landets væpnede styrker.

Det er foreløpig ikke kjent når angrepet skjedde.