Medier: George Floyds drapsmann knivstukket i fengsel

Chauvin ble knivstukket av en medinnsatt fredag i Tuscon, opplyser en ikke-navngitte kilder til mediene. Han skal være alvorlig skadd og brakt til sykehus.

Fengselsvesenet i delstaten Arizona bekrefter at en person ble angrepet rundt klokka 12.30 lokal tid fredag. Vedkommende fikk livreddende førstehjelp, men de bekrefter ikke at det er Chauvin. Ingen andre ble såret i hendelsen, opplyser de.

New York Times skriver at Chauvin ikke ble drept i angrepet.

Chauvin soner en dom på 22,5 års fengsel for drapet på George Floyd.

Advokaten til eks-politibetjenten har lenge fryktet at Chauvin skulle bli rammet av vold, og han har bedt om at han holdes unna andre innsatte.

George Floyd døde 25. mai 2020 etter at Chauvin presset kneet sitt mot halsen hans i over ni minutter under en pågripelse. Floyd sa flere ganger at han ikke kunne puste.

Hendelsen ble filmet og spredt i sosiale medier, hvorpå det brøt ut store demonstrasjoner mot rasisme og politivold både i USA og andre deler av verden.