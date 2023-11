Sykehussjef: Frigitte gisler er ved god fysisk helse

Fire barn, tre mødre og en bestemor blir tatt hånd om på barnesykehuset Schneider i Tel Aviv, sier direktør Efrat Baron til Haaretz.

– Deres fysiske helse er god, sier han.

Lite er kjent om hvilke forhold de har levd under, og de blir nå utredet av leger og psykologer. Et enormt helse- og kriseteam sto klare for å ta dem imot.

– Vi gjør alt vi kan for å ta vare på den fysiske og psykiske helsen, sier Baron.

Blant de frigitte gislene er en mor og hennes to barn på to og fire år. Faren og ektemannen sier han er glad for å få sine kjære hjem, men han tenker på gislene som fortsatt ikke er sluppet fri.

– Det er greit å glede seg og felle en tåre, det er helt menneskelig. Men jeg feirer ikke og kommer ikke til å feire til alle har kommet tilbake, sier han.

De tre ble grepet av Hamas-krigere mens de besøkte barnas mormor 7. oktober. Mormoren ble drept i angrepet.

– Jeg er fast bestemt på å hjelpe familien min med å komme seg etter det forferdelige traumet og tapet vi har gått igjennom, for fremtiden til døtrene mine og kona mi. Vanskelige dager ligger fortsatt foran, sier han.