13 gisler løslates fra Gaza fredag, ifølge Qatar

De 13 er kvinner og barn fra de samme familiene. Minst 50 gisler er ventet å bli løslatt de fire dagene som våpenhvilen varer.

Våpenhvilen trer i kraft fredag morgen klokka 7 lokal tid, som er klokka 6 norsk tid. Et stort krise- og helseteam står klar for å ta imot gislene. Lite er kjent om hvordan det går med gislene og hva slags forhold de lever under.

De 50 som ifølge avtalen skal løslates, er kvinner og barn. Minst 35 av de 237 gislene på Gazastripen er barn, og 18 er under ti år.

gisl (©NTB)