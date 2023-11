Ukraina: Russiske angrep mot 110 steder siste døgn

Kampene er særlig harde ved Avdijivka utenfor Donetsk by, ifølge Volodymyr Zelenskyj.

– Jeg er takknemlig for alle som ikke lar seg knekke og holder stand, sa han torsdag kveld.

Avdijivka har vært under kraftig beskytning siden oktober, og russerne har litt om litt gjort framsteg, men det har kostet dyrt.

I Kherson ble tre mennesker drept og minst fem såret i et russisk angrep med klasebomber torsdag, ifølge byens guvernør. Han melder også at to barn ble såret i et annet angrep.

Ukrainske myndigheter opplyser også at to sivile ble drept og én såret torsdag i et angrep i Donetsk. Det blir ikke opplyst nærmere hvor angrepet skjedde.