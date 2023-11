New Zealand nye regjering lover skattelette og mer politi

Valget ble holdt 14. oktober, og det ble raskt klart at sentrum-høyrepartiet National Party med Christopher Luxon i spissen ble valgvinneren. Etter seks ukers forhandlinger er koalisjonsregjeringen klar.

Luxon blir statsminister, og posten som visestatsminister blir delt på de to andre partilederne i koalisjonen – Winston Peters fra NZ First og David Seymour fra ACT. Peters skal være visestatsminister det første halvannet året av regjeringsperioden, og Seymour tar over det siste halvannet året.

– På tross av krevende økonomiske tider kan newzealendere se fram til en bedre framtid på grunn av endringene som regjeringen skal ta fatt på, sier den nyslåtte statsministeren.

De lover skattelette, mer politi og mindre byråkrati. Regjeringen har også planer om å reversere en lov fra 2021 som ga sentralbanken ansvar for både inflasjon og arbeidsledighet, men snart kommer pengepolitikken i landet kun til å fokusere på prisstigning.

Et forbud mot oljeleting til havs og et kommende forbud mot sigaretter skal også vekk, ifølge regjeringens planer.

Regjeringen skal tas i ed mandag.