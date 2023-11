Øyenvitner har sagt at en mann bevæpnet med kniv hadde stukket tre barn og en kvinne utenfor en barneskole.

Ifølge kringkasteren RTE angrep han kvinnen med kniv før han knivstakk de tre barna. Mannen skal også ha pådratt seg selv skader i knivangrepet.

– Fem personer ble fraktet til ulike sykehus Dublin-regionen. Det dreier seg om en voksen mann, en voksen kvinne og tre små barn, står det i politiets uttalelse.

Tilstanden oppgis som alvorlig for en fem år gammel jente. De to andre barna får behandling for mindre alvorlige skader. Kvinnen er også alvorlig skadd, mens den antatte gjerningsmannen har mindre skader, fremgår det av uttalelsen.

Knivstikkingen skjedde like etter klokken 13.30 lokal tid.

Skal avhøres

Politiet uttalte sent torsdag ettermiddag at det dreier seg om en enkeltstående hendelse og at knivstikkingen ikke var terrorrelatert.

– Politiet er overbevist om at det ikke finnes noen terrorrelatert aktivitet i forbindelse med denne saken. Det ser ut til å ha vært et enkeltstående angrep. Det gjenstår å slå fast årsakene som ligger bak, sa overbetjent Liam Geraghty til journalister nær åstedet.

Den mistenkte mannen er i 50-årene. Han er innlagt på sykehus og er under arrest. Politiet leter ikke etter noen andre i saken, sto det i en uttalelse. Mannen skal avhøres.

Utelukker ikke terror

Etter Geraghtys kommentarer sendte Irlands politidirektør Dew Harris ut en uttalelse torsdag kveld. Da sa han at man ikke kan utelukke noe som helst angående motiv.

– Jeg har aldri utelukket noe mulig motiv for dette angrepet. Som jeg har sagt helt fra begynnelsen, så er alle etterforskningsspor åpne slik at vi kan slå fast motivet, sa Harris.

– Jeg kommer ikke til å spekulere noe ytterligere når det gjelder noe terrormotiv. Inntil vi vet med sikkerhet hva motivet er, så må vi ha et åpent sinn om hvorfor dette skjedde, sa Harris videre.

Opptøyer

Torsdag kveld støtte demonstranter sammen med politiet i Dublin etter knivangrepet i byen. Flere biler ble satt i brann og opprørspoliti ble satt inn, og det kom meldinger om plyndring av butikker.

Ubekreftede meldinger om at en utenlandsk person skal ha vært gjerningsmannen, skal ligge bak.

Harris fordømmer det han omtalte som «skammelige scener» i nærheten av åstedet. Han advarte mot spredning av desinformasjon om knivangrepet i sosiale medier.

– Vi har en fullstendig gal hooligan-gruppe drevet av høyreekstrem ideologi, involvert i alvorlig vold. Vi innhenter ressurser for å håndtere dette. Og dette kommer til å bli håndtert ordentlig, sa Harris ifølge den irske kringkasteren RTE.

Harris viste til at opptøyene startet mens politiet fortsatt arbeidet på åstedet og med sikring av bevismateriale.