Et bilde fra et overvåkingskamera på grensen mellom USA og Canada viser en bil som svever gjennom lufta etter å ha kjørt av veien (i bakgrunnen). Bilen eksploderte da den traff bakken og ble totalt ødelagt. Årsaken til hendelsen onsdag er ikke kjent. Foto: Customs Border Protection via AP / NTB Foto: NTB