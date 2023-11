Island senker beredskapsnivået for vulkanutbrudd

Varslingsnivået er redusert fra «akutt fare» til «fare» torsdag, men myndighetene understreker at et vulkanutbrudd fremdeles kan skje, melder Islands kringkasting Rúv onsdag ettermiddag.

Et eventuelt vulkanutbrudd anses imidlertid å kunne bli mindre enn det som tidligere var fryktet.

Grindavik, rundt fire mil sørvest for Reykjavik, ble evakuert for nesten to uker siden. De rundt 4000 innbyggerne har kun fått lov til å reise tilbake for å hente helt nødvendige ting.

Fra og med fredag får de imidlertid lov til å være hjemme mellom klokken 9 på morgenen og klokken 16 på ettermiddagen – så lenge situasjonen ikke forverrer seg. Folk som ikke bor i Grindavik får ikke lov å reise dit.

Islands meteorologiske institutt (IMO) skriver på sine nettsider at sannsynligheten for et vulkanutbrudd i Grindavik avtar hver dag som går, og at de i dag anser risikoen som lav.