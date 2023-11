Unicef sier Gaza er verdens farligste sted for barn

Unicef-sjef Catherine Russell sa onsdag til FNs sikkerhetsråd at 5300 barn er drept på Gazastripen siden krigsutbruddet 7. oktober, noe som tilsvarer 40 prosent av dødsfallene i den palestinske enklaven.

– Dette har aldri skjedd før. Jeg føler meg hjemsøkt av alt det jeg har sett og hørt, sa Russell, som nylig kom tilbake til USA fra et besøk i Sør-Gaza.

Hun sa hun var glad for at det var inngått en avtale om en midlertidig våpenhvile på Gazastripen, som tilsynelatende trer i kraft fredag, men at dette ikke er nok for å stanse blodbadet.

– For at barn skal overleve, for at hjelpearbeidere skal kunne bidra effektivt, er ikke en humanitær pause nok, sa hun.

Ifølge Russell antas ytterligere 1200 barn å ligge under ruinene at utbombede bygninger i Gaza. Unicef anslår at akutt underernæring hos barn kan øke med nesten 30 prosent i Gaza de kommende månedene.

– I tillegg til bomber, raketter og skuddveksling er Gazas barn i ekstrem risiko for katastrofale levekår, la Russell til.

– En million barn, eller alle barn innenfor territoriet, opplever nå matusikkerhet og står overfor det som snart kan bli en katastrofal ernæringskrise.