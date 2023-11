Valgresultatet er imidlertid ikke kjent.

I likhet med Wilders er Le Pen og Orban begge ledere av partier på ytre høyre. Orban er også statsminister i Ungarn.

– Forandringens vind er her! Gratulerer til Geert Wilders med seieren i det nederlandske valget! skriver Orban i sosiale medier.

Le Pen hevder at den «spektakulære prestasjonen» bekrefter en økende oppslutning til nasjonale identiteter.

– Det er fordi mennesker nekter å se at den nasjonale fakkelen slukkes, skriver hun i sosiale medier.

Valgdagsmålingene viser at PVV ligger an til å bli største parti og få 36 av 150 mandater i nasjonalforsamlingen. Det blir i så fall første gang at et høyrepopulistisk parti blir størst i landet.