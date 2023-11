– Forhandlingene om frigivelsen av våre gisler går framover og pågår hele tiden, sier Israels nasjonale sikkerhetsrådgiver Tzachi Hanegbi.

– Starten på frigivelsen vil skje i henhold til den opprinnelige avtalen mellom partene, og ikke før fredag, sier han videre.

Talsperson for Det hvite hus i USA sier håpet er at implementeringen av avtalen mellom Israel og Hamas vil starte fredag morgen. En talsperson for Qatars utenriksdepartement sier torsdag morgen at en kunngjøring om dette vil komme i løpet av de neste timene.

Må spikres

I tillegg skriver flere medier at heller ikke våpenhvilen trer i kraft torsdag, slik Hamas har sagt. Denne opplysningen blir bekreftet av israelske tjenestepersoner til en rekke medier, blant annet New York Times , Haaretz og nyhetsbyrået AFP.

Flere medier skriver at det ikke blir stans i striden før alle detaljer om løslatelsene er spikret.

Onsdag formiddag uttalte en høytstående Hamas-leder at våpenhvilen skulle tre i kraft torsdag klokka 9 norsk tid.

50 frigis

Avtalen som er inngått mellom Israel og Hamas, innebærer at 50 gisler løslates over en periode på fire dager. I disse dagene blir krigshandlingene satt på pause. Israel skal på sin side løslate 150 fengslede palestinere.

Netanyahu sa onsdag kveld at en del av avtalen innebærer at representanter fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) får besøke de gjenværende gislene.