Frigivelse av gisler i Gaza vil ikke skje før fredag, ifølge Netanyahus kontor

– Forhandlingene om frigivelsen av våre gisler går framover og pågår hele tiden, sier lederen for Israels nasjonale sikkerhetsråd Tzachi Hanegbi i en uttalelse publisert av Netanyahus kontor.

– Frigivelsen vil begynne i henhold til den originale avtalen mellom partene, og ikke før fredag, sier han.

Avtalen som er inngått mellom Israel og Hamas, innebærer at 50 gisler løslates over en periode på fire dager i bytte mot at 150 palestinske fanger løslates fra israelske fengsler. I disse dagene blir krigshandlingene satt på pause.

Sent onsdag kveld opplyser en høytstående israelsk tjenesteperson at det heller ikke blir våpenhvile før på fredag, ifølge AFP. Onsdag formiddag sa imidlertid Hamas-leder Abu Marzouk at våpenhvilen er gyldig fra torsdag klokka 9 norsk tid.

Netanyahu sa onsdag kveld at en del av avtalen innebærer at representanter fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) får besøke de gjenværende gislene.