Våpenhvilen på Gazastripen starter torsdag, ifølge Hamas

Den midlertidige våpenhvilen som er avtalt på Gazastripen, vil tre i kraft klokka 10 torsdag, sier en Hamas-leder, ifølge Times of Israel.

Den israelske avisa henviser til et intervju med Moussa Abu Marzouk som er sendt på TV-kanalen Al Jazeera.

Klokkeslettet tilsvarer klokka 9, norsk tid. Tidspunktet er foreløpig ikke bekreftet av Israel eller Qatar. Sistnevnte, som har framforhandlet avtalen, meldte klokka halv fem norsk tid at starttidspunktet for avtalen skal kunngjøres innen 24 timer.

50 løslates

Avtalen mellom Israel og Hamas innebærer at 50 gisler løslates over en periode på fire dager. I disse dagene blir krigshandlingene stanset, ifølge en uttalelse fra Benjamin Netanyahus kontor.

De 50 er kvinner og barn. Israel har også gått med på å utvide våpenhvilen med ytterligere én dag for hvert tiende gissel som løslates utover de 50.

Også Hamas bekrefter at avtalen er i boks. Ifølge dem går avtalen også ut på at 150 fengslede palestinere skal løslates av Israel.

I dagene uten kamphandlinger skal hundrevis av lastebiler med nødhjelp og drivstoff få slippe inn på Gazastripen, ifølge Hamas' uttalelse. De sier også at Israel ikke skal pågripe noen på Gazastripen så lenge våpnene er lagt ned.

Etter de fire dagene vil Israel gå med på ytterligere én dag våpenhvile per ti gisler som blir sluppet fri, men det blir ingen våpenhvile utover ti dager, skriver Times of Israel.

Hamas-video: – For brutalt til å vise offentligheten

Gisler hjem torsdag

Israels utenriksminister Eli Cohen sier til hærens radiokanal at myndighetene regner med at de første gislene som løslates, kommer hjem torsdag.

Israels regjering diskuterte saken i mange timer før de stemte over den natt til onsdag. Kvart over tre lokal tid ble nyheten gjort kjent.

– Israels regjering har forpliktet seg til å få alle gislene hjem. I natt godkjente regjeringen rammene for det første steget i å nå dette målet, skriver Netanyahus kontor.

Krigen er ikke over

Krigen er imidlertid ikke over, blir det understreket.

– Israels regjering, det israelske militæret og sikkerhetstjenesten skal fortsette krigen for å bringe alle de kidnappede hjem, utslette Hamas og sørge for at det ikke er noen trussel mot staten Israel i Gaza, står det i uttalelsen.

Hamas sier de skal holde fingeren på avtrekkeren.

– Mens vi kunngjør enigheten om våpenhvileavtalen, forsikrer vi om at våre fingre forblir på avtrekkeren, og våre triumferende krigere skal holde utkikk for å forsvare vårt folk og overvinne okkupanten, uttaler de.

Minst 237 sivile og soldater holdes fanget av militante palestinere på Gazastripen etter at Hamas og Islamsk hellig krig angrep det sørlige Israel 7. oktober. Fem er satt fri.

Biden er svært glad

– Jeg er svært glad for at noen av disse tapre sjelene vil bli gjenforent med familiene sine når denne avtalen er fullt implementert, sier USAs president Joe Biden.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu understreker at krigen ikke er over selv om de går med på en pause i angrepene mot Gaza. Foto: Maya Alleruzzo / AP / NTB

Han bekrefter at amerikanske gisler er ventet å bli løslatt som følge av avtalen.

– Dagens avtale bør bringe hjem flere amerikanske gisler, og jeg kommer ikke til å gi meg før de alle er løslatt, sier han.

En israelsk pårørendegruppe for gislene sier også at de er glade for avtalen.

– Vi er veldig glade for at et en delvis løslatelse er forestående. Foreløpig vet vi ikke helt hvem som blir frigitt når, sier pårørendegruppa Hostages and Missing Families Forum i en uttalelse.

En høytstående amerikansk tjenesteperson opplyser at det er tre amerikanske borgere blant de 50 gislene som skal løslates. Det er et tre år gammelt barn og to kvinner.

Begrenset luftaktivitet

Et spørsmål det har vært strid om, er hvorvidt israelske kampfly og droner skal oppholde seg i luftrommet over Gazastripen under våpenhvilen.

Avtalen som er inngått, innebærer en fullstendig stans i luftaktiviteten sør på Gazastripen og en stans i seks timer hver dag over Nord-Gaza i perioden, ifølge Hamas.

Mandag passerte dødstallet i det palestinske området 13.300, ifølge Gazas helsemyndigheter, hvorav over 5600 skal være barn.

Israelske styrker skal ha angrepet Hamas-mål på Gazastripen bare kort tid før avtalen var på plass, heter det i en melding fra IDF.