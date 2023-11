– Vi er virkelig, virkelig, virkelig rævkjørt akkurat nå. Nei, vi kan ikke finansiere disse jævla krigene, tordnet Belcalis Almánzar Cephus.

Bedre kjent er hun som den amerikanske rapperen og grammy-vinner Cardi B.

I en ti minutter lang direktesendt tirade på Instagram går hun hardt ut mot president Joe Biden, Det hvite hus og setter USAs utenrikspolitikk opp mot innenrikspolitikken.

I 2020 var Cardi B pådriver for Joe Bidens presidentkampanje. – Først og fremst må Trump gå. Han sier så mye dumt som havner oss i trøbbel, sa hun i en samtale med Biden, gjennom magasinet Elle Foto: Jordan Strauss / AP

Hun påpeker at samtidig som USA gir støtte til Israel og Ukraina, må New York City, landets største by, kutte store deler av budsjettet sitt. Dette er også rapperens hjemby.

– Joe Biden bare: «ja, vi kan finansiere to kriger». Vi kan så vidt finansiere dette jævla landet, slår Cardi B med.

Budsjettkutt

Forrige uke annonsert nemlig New York Citys ordfører Erik Adams om et massivt budsjettkutt på byens etater og departementer. Det kommende året må byen lukke et gap i budsjettet på syv milliarder dollar.

– Migrantkostnadene går opp, skatteinntekts-veksten avtar, og Covid-stimulansfinansieringen tørker ut, sa Adams i en uttalelse fra ordførerens kontor.

Videre kaller Adams migrasjonsutfordringene for en humanitær krise og advarer om at nye potensielle budsjettkutt vil bli aktuelt dersom Washington D.C ikke bidrar med mer støtte.

New York Citys ordfører Erik Adams har tidligere varslet om inngripende budsjettkutt i byen, for å kunne håndtere mengden asylsøkere og migranter i byen. Foto: Petros Giannakouris / AP Photos

– I New York er det et budsjettkutt på over 120 millioner dollar som kommer til å påvirke skoler, offentlige biblioteker og politidepartementet, lød det fra Cardi B på Instagram.

– Og på toppen av det hele et budsjettkutt i sanitæranlegg… Vi kommer til å drukne i rotter!

Samtidig bidrar USA med militær støtte til Israel og Ukraina. 20. november ba Biden-administrasjonen kongressen om å godkjenne en nødhjelpspakke på 106 milliarder dollar til Israel og Ukraina, i tillegg til midler til den sørlige amerikanske grensen og andre humanitære behov.

– Vi går gjennom noe dritt akkurat nå. Vi har ikke McDonalds-pengene, slår Cardi B fast.

– Vi kan ikke finansiere to kriger. Vi kan ikke. Dere gjør budsjettkutt i en av usa sine største byer, sa Cardi B på Instagram, 19. november. Her har rapperen 169 millioner følgere. Dette er ikke første gang hun bruker plattformen sin til å ytre seg om politikk. Foto: Skjermbilde / Instagram / X

Misnøye

Biden og Det hvite hus ønsker 61,4 milliarder dollar til Ukraina, inkludert 44,4 milliarder for å skaffe forsvarsdepartementets utstyr til landet, for å fylle opp våpenlagre og videre gi annen militær støtte. Administrasjonen ber også om 14,3 milliarder dollar til Israel og 9, 15 milliarder til utenriksdepartementet for humanitær bistand til Ukraina, Israel og Gaza. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Den amerikanske grammy-vinneren har en stor tilhengerskare og mange millioner følgere på sosiale medier. Hun har tidligere brukt plattformen sin til å vise støtte til demokratene. Under valgkampen i 2020 var hun pådriver for Bidens valgkampanje.

Nå trekker hun støtten tilbake.

– Slutt å spør meg. Jeg gir faen. Jeg kommer ikke til å være pådriver for noen president lenger, sier hun i live-sendingen.

Cardi B er ikke den eneste som er misfornøyd med presidenten for tiden.

Ifølge NBC News nyeste nasjonale undersøkelse har støtten til Biden sunket til 40 prosent, hvor en viktig årsak angivelig er presidentens håndtering av krigen mellom Israel og Hamas.

Blant unge (18-34 år) er støtten nede på 31 prosent. I september lå den på 46 prosent.