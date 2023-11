Svensk ekspert om våpenhvilen: Virker som en dårlig avtale for Hamas

– Ser man helhetlig på det, ser det ut som en veldig dårlig avtale for Hamas, sier Israel-ekspert Anders Persson til TT.

Avtalen som er inngått mellom Israel og Hamas, skal innebære at 50 gisler løslates over en periode på fire dager. I denne perioden skal krigshandlingene stanses. 150 palestinske fanger skal også settes fri av Israel, ifølge Hamas.

– Forholdet mellom gisler og fanger er 1 til 3, som er mye dårligere enn det pleier å være, fortsetter Persson.

Han legger til at nødhjelpen som skal inn til Gaza ikke er nok sett i sammenheng.

– Nødhjelpen kommer på 300 lastebiler eller noe sånt, det tilsvarer tre dagers forbruk.

Han påpeker imidlertid at det er mye som ikke er kjent om avtalen ennå.

Hamas-video: – For brutalt til å vise offentligheten

Ukjent når avtalen trer i kraft

Det er ikke kjent når våpenhvilen skal tre i kraft. Qatar meldte klokka halv fem norsk tid at starttidspunktet for avtalen skal kunngjøres innen 24 timer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge Al Jazeera er det sannsynlig at de første gislene og fengslede blir sluppet fri torsdag eller fredag.

Israels regjering diskuterte saken i mange timer før de stemte over den natt til onsdag. Kvart over tre lokal tid ble nyheten gjort kjent.

– Israels regjering har forpliktet seg til å få alle gislene hjem. I natt godkjente regjeringen rammene for det første steget i å nå dette målet, skriver Netanyahus kontor.

Begrenset luftaktivitet

Et spørsmål det har vært strid om, er hvorvidt israelske kampfly og droner skal oppholde seg i luftrommet over Gazastripen under våpenhvilen. Avtalen som er inngått, innebærer en fullstendig stans i luftaktiviteten sør på Gazastripen og en stans i seks timer hver dag over Nord-Gaza i perioden, ifølge Hamas.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er Qatar som står for meglingen, og allerede i helgen varslet landet at det kun gjensto detaljer før en avtale var på plass. Store deler av Hamas-ledelsen befinner seg i Qatar.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også Qatar bekrefter at avtalen er på plass. De sier at antallet som skal løslates, kommer til å øke mot slutten av de fire dagene.

De bekrefter at avtalen innebærer løslatelse av 50 gisler fra Gaza og at Israel skal slippe fri fengslede palestinske kvinner og barn. Hvor mange palestinere det er snakk om, sier ikke Qatar noe om.

Mandag passerte dødstallet i det palestinske området 13.300, ifølge Gazas helsemyndigheter, hvorav over 5600 skal være barn.