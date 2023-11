Eide: – Norge ønsker avtalen om en midlertidig våpenhvile velkommen

– Det er gledelig at gisler nå løslates fra Gaza. Vi har benyttet våre kontakter til å presse på for en avtale om løslatelse, og for at Røde Kors skulle få besøke gislene, sier Eide.

– Vi ha hatt nær kontakt med Qatar, USA og andre sentrale land om dette. Vi berømmer blant annet Qatar og USA for det viktige arbeidet med å få avtalen i havn.

Avtalen som er inngått mellom Israel og Hamas, skal innebære at 50 gisler løslates over en periode på fire dager, og 150 palestinske fanger skal også settes fri av Israel. Avtalen er framforhandlet av Qatar og USA.

Humanitær bistand

I perioden på fire dager blir krigshandlingene stanset. Det er ikke kjent når den skal tre i kraft. Qatar meldte klokka halv fem norsk tid at starttidspunktet for avtalen skal kunngjøres innen 24 timer.

Utenriksministeren sier at avtalen gjør det mulig å sende mer humanitær bistand inn til Gaza enn det som har vært mulig så langt.

– Det blir mulig å få sendt forsyninger til det nordlige Gaza hvor det fremdeles befinner seg hundretusener av mennesker, sier Eide.

– Pusterom

– Jeg håper dette kan gi befolkningen i Gaza et etterlengtet pusterom etter snart seks uker med krigshandlinger og enorme menneskelige lidelser som følge av Israels militære aksjoner, fortsetter han.

Eide understreker at avtalen er et første skritt, og at det fortsatt er sivile lidelser i Gaza, ikke minst for barna som er der.

– Vi oppfordrer alle parter til å følge opp avtalen, til å løslate også de øvrige gislene, til å stanse krigshandlingene og til å jobbe for en varig humanitær våpenhvile, sier utenriksministeren.