Orban foreslår forbud mot utenlandsk valgkamp-finansiering

Lovforslaget anses for å være statsminister Viktor Orbans siste forøk på å tie politiske motstandere.

Mate Kocsis, parlamentarisk leder for Orbans parti, sier at loven skal lukke et smutthull for valgkamptriksing.

Etter valget i 2022 offentliggjorde regjeringen flere rapporter om at opposisjonen skal ha mottatt over 90 millioner kroner fra en organisasjon i USA.

Orban hevder har hevdet at amerikanske skattepenger har blitt brukt for å finansiere valgkamp mot ham. Opposisjonen motsatte seg påstanden og sa at midler kom fra ungarere bosatt i utlandet.

Lovforslaget som regjeringen nå har lagt fram, innebærer også å etablere en myndighet som skal holde oppsyn med ikke-statlige organisasjoner, såkalte NGOer.