Ukraina melder om russisk angrep mot Odesa

Ifølge en uttalelse fra militæret benyttet Russland missiler av typen X-31.

Russland har trappet opp sine angrep på infrastruktur ved ukrainske havner langs Donau og Svartehavet etter at landet i sommer trakk seg fra kornavtalen som ble meklet fram av FN og som sørget for sikker transport av ukrainsk korn via Svartehavet.

