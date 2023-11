Sør-Afrika er vert for det virtuelle møtet i Brics-gruppen, som består av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Målet med møtet er å utarbeide en felles uttalelse om krigen mellom Israel og Hamas.

– Den kollektive avstraffelsen av palestinske sivile gjennom ulovlig maktbruk fra Israel er en krigsforbrytelse. At det bevisst nektes medisin, drivstoff, mat og vann til innbyggerne i Gaza er ensbetydende med folkemord, uttalte Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa.

Russlands president Vladimir Putin ber på sin side om en politisk løsning på konflikten, og mener at Brics kan være med på å få fram den løsningen. Putin mener også at humanitære pauser i konflikten vil være et skritt mot fred og at det er viktig at andre land ikke blir involvert i konflikten.

Kinas president Xi Jinping ber om en internasjonal fredskonferanse for å få en slutt på krigen.