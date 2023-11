Israelske soldater fant også «eksplosiver og materialer til å lage bomber» og en tunnelinngang, sier IDF videre.

En video publisert av den israelske hæren viser raketter, bombekastergranater og en tunnelsjakt i kjelleren av moskeen, som ligger krigsherjede Gaza by. Dette er imidlertid ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Israel har gjentatte ganger anklaget Hamas for å operere fra sivile anlegg og for å bruke sivile på Gazastripen som menneskelige skjold.

Videre hevder IDF at soldater ødela en våpenfabrikk tilhørende Islamsk jihad i kystområdet. De skal også ha tatt kontroll over et av Hamas' kommandosenter i Gaza by.