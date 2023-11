Utenriksministeren om angrep mot skoler og sykehus i Gaza: – Helt uakseptabelt

– Det er ikke til å holde ut at minst 5500 barn er drept i Gaza. Det er ingen tvil om at barn er sivile. Det er ikke greit at både skoler og sykehus er rammet av Israels angrep. Det er også flere barn blant gislene som holdes i Gaza, sier utenriksministeren til NTB.

Han viser til at to UNRWA-skoler i Gaza blitt rammet av israelske bomber i løpet av et døgn.

– Det er helt uakseptabelt. Begge skolene huset folk som er internt fordrevet på grunn av krigen, sier Espen Barth Eide.

– Skal man forsvare seg mot terror, må det skje i tråd med folkerettens regler, inkludert humanitærretten, understreker han.

De siste dagene har det vært flere angrep mot sykehus og FN-drevne skoler på Gazastripen, noe som har kostet mange mennesker livet. Ifølge det Hamas-drevne helsedepartementet har minst 5600 barn blitt drept i israelske luftangrep på Gazastripen siden krigsutbruddet 7. oktober.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Partene i konflikten plikter å beskytte sivile uansett hvor de velger å oppholde seg, og har et særlig ansvar for å beskytte sykehus og andre essensielle sivile funksjoner, fastslår Eide.

– Det som haster mest er å få på plass en umiddelbar stans i voldshandlingene, å løslate gislene og å sørge for at nok livsnødvendige forsyninger, inkludert nok drivstoff, kommer inn i Gaza, sier han.