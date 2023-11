USA og Frankrike vil foreslå å forby privat finansiering av kullkraftverk

Frankrike legger fram planen med støtte fra USA, ifølge nyhetsbyrået. De henviser til tre kilder i India og Europa som kjenner til saken. India ble orientert om planen tidligere i november.

Den antas å bli omstridt på klimatoppmøtet COP28, som finner sted i Dubai fra 30. november til 12. desember. India og Kina er sterkt imot forsøk på å hindre bygging av kullkraftverk, som de er avhengige av.

Frankrikes utviklingsminister Chrysoula Zacharopoulou har lagt planen fram for indiske myndigheter, som kalles «eksklusjonspolitikk for nytt kull», bekrefter to indiske tjenestepersoner.

Utviklingsministeren vil ikke kommentere meldingen om planen direkte, men sier at spørsmålet om finansiering av kullkraft har blitt diskutert i en rekke internasjonale forum de siste årene.

Planen vil bli høyt prioritert av Frankrikes president Emmanuel Macron under COP28, og har som mål og stanse den private finansieringen av kullkraftverk, sier en europeisk kilde til Reuters.