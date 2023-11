Rapperen Asap Rocky må i retten i voldssak

Domstolen har funnet at det er nok bevis i saken for å stille ham for retten. Asap Rocky, som egentlig heter Rakim Mayers, er tiltalt for å ha skutt en bekjent i 2021. Personen som ble skutt, ble lettere skadd.

Rapperen har tidligere nektet straffskyld. Han risikerer opptil 24 års fengsel hvis han blir dømt. Advokaten hans sier at avgjørelsen var ventet.

– Vi er ikke skuffet, ikke overrasket. Vi regnet med at den skulle opp for retten, og det har vi planlagt for hele tiden, sier advokat Joe Tacopina.

Han mener det ikke er nok bevis for domfellelse.

– Rocky blir renvasket når det hele er overstått. Det er det ingen tvil om, legger han til.

Den 35-år gamle hiphop-artisten er kjæreste med superstjernen Rihanna, og de har to sønner sammen.