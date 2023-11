Biden benåder kalkuner på bursdagen

Tidenes eldste amerikanske president benåder mandag fuglene Liberty og Bell. For anledningen skal den tradisjonsrike seremonien finne sted på den sørlige plenen utenfor Det hvite hus, framfor i rosehagen. Etter seremonien får Liberty og Bell ta turen tilbake til Minnesota, der de vokste opp og nå får leve ut sine dager uten å havne på et middagsbord.

I tillegg ventes Biden og førstedame Jill Biden å ta imot årets juletre i Det hvite hus. Denne uka markerer starten på amerikanernes høytidssesong, med Thanksgiving på torsdag. Det går med anslagsvis 200 millioner kalkuner i løpet av høsttakkefesten.

Biden vil neppe bruke særlig mye tid på bursdagen til å reflektere over sin alder. Hele 74 prosent av de spurte i en meningsmåling for ABC og Washington Post mener at han er for gammel til å stille til en ny presidentperiode. Hans største rival, den 77 år gamle ungfolen Donald Trump, får samme dom fra 50 prosent av velgerne.