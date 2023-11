Helsedepartementet i Gaza: Tolv drept i angrep mot sykehus

Det indonesiske sykehuset ligger i Beit Lahia lengst nord på Gazastripen og ble i forrige uke tvunget til å stanse driften som følge av israelske angrep og mangel på strøm, vann og medisiner.

Mandag morgen ble tolv mennesker drept og flere titall såret i et israelsk angrep mot sykehuset, opplyser en talsmann for helsedepartementet i Gaza, Ashraf al-Qudra. Flere av ofrene var ifølge ham pasienter.

Det befinner seg rundt 700 mennesker inne på sykehuset, inkludert pasienter og helsepersonell.

Hamas-video: – For brutalt til å vise offentligheten

Skyter granater

Ifølge Al Jazeera var det mandag israelske stridsvogner rett utenfor sykehusområdet, og det fryktes at soldater vil ta seg inn på sykehuset, slik de alt har gjort på Shifa-sykehuset.

TV-kanalen viser opptak som tilsynelatende er tatt inne fra sykehuset, der man kan se stridsvogner som avfyrer granater.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En av de ansatte helsearbeiderne på sykehuset, Marwan Abdallah, forteller også at han kan se israelske stridsvogner som avfyrer granater rett utenfor.

Livredde

– Vi kan se at de kjører rundt og skyter, forteller han.

– Kvinner og barn er livredde. Vi hører lyden av eksplosjoner og skuddsalver hele tiden, sier Abdallah.

Det indonesiske sykehuset har vært det viktigste akuttmottaket nord på Gazastripen, mens Shifa-sykehuset i Gaza-by har tatt imot akuttpasienter lenger sør.

2500 pasienter, ansatte og fordrevne palestinere forlot i helgen Shifa-sykehuset til fots.

Fikk frist

Leger og øyenvitner har fortalt at det israelske militæret ga dem en times frist til å evakuere sykehuset, og at det skjedde mens israelske soldater fulgte evakueringen med våpen i hånd.

Israel har på sin side hevdet at de kun etterkom en anmodning om å la folk få dra.

Israel har i årevis hevdet at Hamas har hatt en kommandosentral under Shifa-sykehuset, men de israelske soldatene har etter flere dagers leting ennå ikke funnet beviser for dette.

Søndag sa den israelske hæren at de har funnet en 55 meter lang tunnel under sykehuset.