Rettssak mot popstjernen Shakira starter mandag

Beløpet tilsvarer nær 171 millioner norske kroner. Den colombianske artisten, som har Shakira Isabel Mebarak Ripoll som sitt fulle navn, har sverget på å kjempe imot det hun omtaler som falske anklager.

Popstjernen hevder å ha betalt utestående skattebeløp før søksmålet ble sendt. I tillegg insisterer hun på at hun ikke bodde i Spania i tidsperioden det er snakk om, mellom 2012 og 2014.

Påtalemyndigheten i Barcelona la i juli ned påstand om åtte års fengsel for 45-åringen, samt en bot på 24 millioner euro (over 280 millioner kroner) etter at hun avslo en tilståelsesavtale.

46-åringen er også tiltalt i en annen skattesak, der Spania anklager henne for å ha unndratt skatt i 2018.