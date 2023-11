Sam Altman kommer ikke tilbake som toppsjef i OpenAI

Flere medier har skrevet at Altman var i samtaler for å komme tilbake i sjefsstolen. Søndag la han ut et bilde i sosiale medier av seg selv med et OpenAI-gjesteskilt rundt halsen, hvor han skrev:

– Første og siste gang jeg bruker en av disse.

Men ifølge The Information , som siteres av nyhetsbyrået Reuters, er ikke dette aktuelt. Tidligere Twitch-sjef Emmet Shear skal heller ta over som midlertidig toppsjef. Nettavisen skriver at forhandlingene om en mulig gjeninntreden ikke førte fram.

Fredagens sparking skapte stor oppmerksomhet. Altman har vært en svært profilert leder.