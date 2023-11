Den britiske skuespilleren Russell Brand avhørt om overgrep

Britisk politi opplyste i september at det ville bli innledet etterforskning av flere påstander om seksuelle overgrep, noen tilbake i 2006 og 2013.

Dette skjedde i kjøvannet av at Sunday Times og Channel 4 meldte at fire kvinner hadde beskyldt Brand (48) for overgrep, inkludert voldtekt.

Brand har avvist alle anklagene og sagt at hans forhold alltid har vært basert på samtykke.