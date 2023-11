Et av klippene viser en mann som blir fraktet på en båre av flere personer, minst fire av dem bevæpnet. Et annet klipp viser flere personer som gjør motstand, men som blir dratt inn i en bygning som ligner på sykehus.

IDF-talsmann Daniel Hagari sa på en presseorientering at de mannlige gislene kom fra Nepal og Thailand. Han la til at israelerne ikke vet hvor de nå befinner seg. Videoklippene synes å ha en datoangivelse som viser 7. oktober, dagen da Hamas gikk til angrep mot Sør-Israel og tok rundt 240 gisler og krigsfanger.

Hagari hevder også at et av gislene, den 19 år gamle vernepliktige Noa Marciano, ble tatt med av Hamas til sykehusområdet, der hun skal ha blitt drept av en «Hamas-terrorist». Liket av 19-åringen ble funnet i tidligere i uka nær Shifa, ifølge IDF. Hamas sa hun ble drept under et israelsk flyangrep, mens IDF framholder at hun ikke hadde fått dødbringende skader på den måten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les siste nytt om konflikten mellom Hamas og Israel

55 meter med tunnel

Den israelske hæren sa tidligere søndag at de har funnet en 55 meter lang tunnel under Gazastripens største sykehus Shifa.

IDF publiserte en video av det de beskriver som en tunnel gravd ut av væpnede palestinere under Shifa-sykehuset.

IDF-talsmannen betegner sykehuskomplekset som enormt. Det dekker et område på over 80 mål med flere store bygninger, et garasjeanlegg og en stor, åpen plass.

«Ren løgn»

Direktør Mounir El Barsh i Gazas helsedepartement avfeier påstandene om en tunnel som en «ren løgn».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De har vært ved sykehuset i åtte dager. Og ennå har de ikke funnet noe, sier han til TV-kanalen Al Jazeera.

Tunnelen ligger 10 meter under Shifa-sykehuset og strekker seg 55 meter fram til en eksplosjonssikret dør, ifølge IDF.

– Denne typen dør brukes av terroristorganisasjonen Hamas for å hindre israelske styrker i å ta seg inn i kommandosentre og de underjordiske anleggene som tilhører Hamas, sier IDF i en uttalelse vedlagt videoen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hagari sa at nedgangen til tunnelen ble oppdaget da en militær bulldoser slo ned en av ytterveggene rundt sykehuskomplekset. Da fant de israelske soldatene en betongarmert sjakt med en spiraltrapp som løp ti meter ned i bakken, ifølge Hagari.

Frykter felle

Hagari antydet at soldatene ikke har forsøkt å ta seg gjennom døra av frykt for at den kan være koblet til sprengladninger. Døra var ifølge Hagari forsynt med et skyteskår som kunne brukes av en skarpskytter på den andre siden.

Han la til at tunnelen bak døra enten vil splitte seg opp i flere retninger eller avdekke en kontrollpost eller kommandosentral. Israelske soldater vil fortsette gjennomsøkingen av sykehusområdet for eventuelt å avdekke flere nedganger knyttet til det samme tunnelsystemet.

Sykehuset avviser

IDF omringet Shifa-sykehuset for over en uke siden, og onsdag gikk israelske soldater inn i det store sykehuskomplekset som var fullt av pasienter, helsepersonell og tusenvis av sivile palestinere på flukt. Israel har anklaget Hamas for å ha en kommandosentral i eller under sykehuset, men har ikke offentliggjort beviser for dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Påstanden om en kommandosentral avvises av sykehusledelsen, helsedepartementet og Hamas selv. Den væpnede palestinske gruppen erkjenner at den har et tunnelnettverk på flere hundre kilometer på Gazastripen, med tilhørende bunkere og sjakter. Men Hamas har nektet for at de er plassert under sykehus eller annen sivil infrastruktur.

Den israelske militæroperasjonen på Gazastripens største sykehus er møtt med omfattende fordømmelse fra verdenssamfunnet.

Flyktet til fots

Verdens helseorganisasjon (WHO) beskrev i helgen Shifa-sykehuset som en «dødssone» etter at et FN-team fikk besøke sykehuset i én time. De siste dagene har ansatte og pasienter ved Shifa verken hatt tilgang til strøm eller medisiner. Søndag evakuerte Røde Halvmåne 31 premature babyer fra sykehuset.

I helgen forlot flere hundre pasienter, ansatte og andre sykehuset til fots. Leger og øyenvitner har fortalt at det israelske militæret ga dem en times frist til å evakuere sykehuset, og at det skjedde mens israelske soldater fulgte evakueringen med våpen i hånd. Israel har på sin side hevdet at de kun etterkom en anmodning om å la folk få dra.

WHO bekrefter at militæret ga ordre om en evakuering av Shifa, slik de også har gjort flere ganger tidligere.