Israels president advarer mot global antisemittisme

I en melding til jøder over hele verden sa Herzog søndag på X at massakren i det sørlige Israel har tvunget jøder til å stå opp mot en form for ondskap som ikke skulle eksistere i i den moderne verden.

– Vi må være klinkende klare: Dette er ikke bare en krig mellom Israel og Hamas. Israelske styrker kan nok være i kamp på bakken, men de kjemper en kamp for hele den siviliserte verden, sa presidenten. Han la at Israel er fast bestemt på å bekjempe dette ondet.

Se video: Israels ambassadør i strupen på journalisten: – Dere kan ikke faktaen!

Herzog viste til støtte fra alle verdenshjørner, men også antisemittiske angrep i flere land. Han framholdt at økningen i antisemittiske aksjoner har avdekket en klar forbindelse mellom antisemittiske holdninger og anti-Israel-følelser.

– Dette er en tid for å stå opp for våre verdier. Vi skal skal komme sterkere ut av dette, sa Herzog.