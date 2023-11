En fotograf opplyser til det tyske nyhetsbyrået DPA at det ligger mange likposer på rekke og rad på sykehuset.

Det israelske militæret har ennå ikke sagt noe om angrepene på byen, dit mange palestinere fra nord har flyktet. Nylig ba Israel folk i byen om å forlate byen og dra vestover mot havet.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant sa lørdag at Israel snart vil trappe opp angrepene og utvide militæroperasjonen til den sørlige delen av Gazastripen. Det skjer etter at israelske styrker har rykket inn i den nordlige delen av det palestinske området.

Israelske medier har meldt at IDF tror at to Hamas-ledere, Yehya al-Sinwar og Mohammed Deif, befinner seg i Khan Younis.