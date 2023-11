En av innbyggerne beskriver natten som redselsfull.

– Det er hele tiden lyden av skyting og granatangrep fra stridsvogner. Det var nok en redselsfull natt, sier Yassin Sharif.

Han er blant mange som har søkt tilflukt i et FN-drevet sykehus i Jabalia, som er en by og flyktningleir nord for Gaza by.

Herk kan du lese mer om krigen mellom Israel og Hamas!

Lørdag ble blant annet en FN-drevet skole som nå blir brukt som tilfluktsrom, rammet i det innbyggerne sier var et israelsk luftangrep. Verifiserte bilder fra nyhetsbyrået AP viser over 20 lik som ligger innpakket i blodstenkte laken på et lokalt sykehus.

– Det var forferdelig. Lik av kvinner og barn lå på bakken. Andre ropte om hjelp, sier Ahmed Radwan, som selv ble såret i angrepet, til AP på telefon.

Se video: Hamas-video: – For brutalt til å vise offentligheten

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det israelske militæret (IDF) har bekreftet at israelske soldater er aktive i området, og at målet er å ramme «terrorister».

IDF opplyste at ytterligere tre israelske soldater er drept i kamper nord på Gazastripen. Dermed er det offisielle tallet på drepte soldater steget til 62. Hvor mange væpnede palestinere som har falt i kampene, er ikke kjent.