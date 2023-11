Russisk droneangrep mot Kyiv for andre natt på rad

Etter et opphold på 52 dager gjenopptok Russland angrepene mot Kyiv tidligere i november.

Ifølge Serhij Popko, lederen for Kyivs militære administrasjon, kom dronene natt til søndag i bølger og fra forskjellige retninger, samtidig som de konstant endret retning på sin vei mot byen.

Han sier også at han hittil har fått opplyst at ti iranskproduserte droner ble skutt ned i Kyiv og omegn, og at det så langt ikke er meldt om «kritiske ødeleggelser».

Også natt til lørdag skal Russland ha rettet en rekke droneangrep mot Kyiv, men de ble skutt ned før de nådde målene, ifølge ukrainske myndigheter. Andre steder i landet skal de russiske angrepene ha rammet viktig infrastruktur.