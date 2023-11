Før israelske soldater rykket inn på Shifa-sykehuset onsdag, anslo FN at det var i alt 2.300 pasienter, ansatte og fordrevne på sykehuset.

En lege sier til Al Jazeera lørdag morgen at det israelske militæret (IDF) har gitt direktøren en times frist til å evakuere sykehuset.

Nyhetsbyrået AFP, som har en journalist på stedet, sier at IDF har ringt til sykehusdirektør Mohammed Abu Salmiya og gitt ham instruks om å sikre at «pasienter, sårede, fordrevne og helsepersonell» blir evakuert. Han skal også ha fått beskjed om at alle skal bevege seg mot sjøen, i en retning som ikke er vanlig å ta når folk skal reise sørover på Gazastripen.

– Umulig

Legen sier at det er umulig å evakuere sykehuset i løpet av en time, spesielt fordi de ikke har ambulanser til å flytte pasienter og for tidlig fødte spedbarn.

Israel har de siste dagene bedt palestinerne om å forflytte seg til et enda mindre område sør på Gazastripen enn tidligere, samtidig som de har varslet at bakkeoperasjonen skal trappes opp til nye områder i sør, som palestinerne tidligere er blitt bedt om å dra til.

Frykter folkemord

Hjelpeorganisasjoner og en rekke andre aktører har kalt det som skjer, en tvangsforflytting, og FN-eksperter uttalte torsdag at tilskyndelser til et folkemord mot det palestinske folket øker.

Israel og USA hevder Hamas har en kommandosentral under Shifa-sykehuset. Så langt er det ikke fremlagt noen bevis for påstanden, som avvises av både sykehusansatte og Hamas. Den palestinske gruppen bedyret også fredag at verken israelske gisler eller krigsfanger holdes fanget på sykehus på Gazastripen.

En lege ved sykehuset opplyste fredag ettermiddag til Reuters at det fortsatt var israelske soldater på sykehuset, men at de ennå ikke hadde funnet noe. Han advarte også mot at mat og vann var i ferd med å ta slutt.

– Som et stort fengsel

Shifa-direktør Muhammad Abu Salmiya beskrev fredag sykehuset som et stort fengsel og en massegrav.

– Vi har ingenting igjen, ikke strøm, mat eller vann. I natt mistet vi 22 mennesker, sa han til Al Jazeera.

Ifølge Gazas helsedepartement har 24 pasienter ved ulike avdelinger dødd på Shifa-sykehuset de siste to døgnene ettersom livsviktig medisinsk utstyr har sluttet å virke på grunn av strømbrudd.

Israel har de siste dagene trappet opp anklagene om at sykehusene på Gazastripen brukes som kommandosentre og våpenlagre av Hamas, men uten å kunne legge fram verifisert dokumentasjon på det.

Palestinere som er såret i et israelsk luftangrep får behandling på Shifa-sykehuset. bildet ble tatt 23. oktober. Foto: Yasser Qudih / AP / NTB

– Ikke et sykehus

I et intervju med den amerikanske radiokanalen NPR fredag sier statsminister Benjamin Netanyahu at Shifa-sykehuset ikke er et sykehus.

– Det var massevis av terrorister der. De flyktet da styrkene våre nærmet seg, sier Netanyhau.

Det har kommet sterke reaksjoner fra både FN og Den internasjonale Røde Kors-komiteen etter at israelske styrker rykket inn på sykehusområdet og fortsatte militæroperasjonen der.

– Mens blodbadet i Gaza når nye, redselsfulle høyder hver dag, fortsetter verden å se på i sjokk mens sykehus blir angrepet, for tidlig fødte babyer dør, og en hel befolkning blir fratatt det de trenger for å overleve, sa FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths i en uttalelse.