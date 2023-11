Helsekilder: 32 drept i israelske angrep mot boligblokker sør i Gaza

26 personer ble drept og 23 andre såret i et luftangrep mot to boligblokker i et travelt område av byen Khan Younis, opplyser direktøren ved Nasser-sykehuset. Mange av ofrene skal ha vært barn, melder Reuters, som siterer det palestinske nyhetsbyrået Wafa.

Noen kilometer unna, i Deir al-Balah, ble ytterligere seks palestinere drept da et hus ble bombet fra luften, ifølge helsemyndighetene i Gaza.

Eyad Al-Zaeem sier til Reuters at hans tante, barn og barnebarn ble drept i angrepet i Khan Younis. De hadde alle fulgt Israels ordre om å evakuere fra den nordlige delen av Gazastripen der de var blitt fortalt av de var trygge.

– Alle ble drept. De hadde ingenting å gjøre med Hamas motstandsbevegelse, sier han idet han står utenfor likhuset.

Israel har sluppet flygeblader over Khan Younis der folk blir bedt om å «evakuere» og komme seg i sikkerhet lenger vest mot kysten av Middelhavet. Det kan tyde på at Israel planlegger et angrep på byen innen kort tid.

Khan Younis har over 400.000 innbyggere, og de siste ukene har også mange fordrevne søkt tilflukt her etter å ha blitt drevet sørover av israelske bakkestyrker og luftangrep.

– Vi er ganske sikre på at de ikke vil måtte flytte igjen hvis de drar vestover. Vi ber dem om å flytte til et område der det forhåpentligvis kommer til å være telt og feltsykehus, sa Mark Regev, en av rådgiverne til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, til den amerikanske nyhetskanalen MSNBC fredag.

– Vi ber folk om å flytte på seg. Jeg vet at det ikke er enkelt for mange av dem, men vi vil ikke at sivile skal bli fanget i kryssilden, sier Regev.