Kool The Gang-trommeslager er død

Ifølge en pressemelding fra Universal Music tapte Brown kampen mot kreft torsdag. Han pensjonerte seg tidligere i år fra band etter nesten 60 år i bandet, som beveger seg innen Ramp;B, soul, and funk.

Han opplyste da at han hadde da fått diagnostisert lungekreft i stadium 4.

Brown var med på oppstarten i 1964, da bandet het Jazziacs. Under navnet Kool amp; The Gang slo bandet gjennom på midten av 1970-tallet. De har hatt enorme hits som «Too Hot,» «Ladies Night,» «Joanna» og «Celebration».

Tidligere i år var George Brown produsent for bandets album «People Just Wanna Have Fun,» og han har også gitt i ut memoarene «Too Hot: Kool amp; The Gang amp; Me».