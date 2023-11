I løpet av de første ukene av krigen kom helsedepartementet i Gaza by daglig med oppdaterte tall på drepte. Men etter at den israelske hæren den siste uka har rykket inn i Gaza by og blant annet tatt kontroll over sykehus, har det blitt vanskeligere for departementet å føre oversikt over ofre.

Helsedepartementet sier det er umulig med jevnlige oppdateringer som følge av manglende strømtilgang og brutte kommunikasjonslinjer.

De siste dagene har det palestinske helsedepartementet på den okkuperte Vestbredden i stedet kommet med oppdaterte tall. Torsdag opplyste departementet at minst 11.470 mennesker er drept, blant dem 4707 barn.

Samme dag opplyste Gaza-regjeringens pressekontor at over 12.000 er bekreftet drept, 5000 av dem barn. Mange sivile er i tillegg savnet eller begravd i ruinene – ifølge helsedepartementet i Ramallah dreier det seg om over 3600 mennesker, blant dem 1750 barn.

Selv om Hamas styrer Gazastripen, mens bevegelsens politiske rival Fatah styrer deler av Vestbredden, har både helse- og utdanningsdepartementene i de to områdene fortsatt samarbeidet.