Ukrainsk soldat: – Disse operasjonene kan bli vår svanesang

Det ukrainske forsvaret sier de har gjennomført en rekke vellykkede operasjoner og etablert seg på østbredden av Dnipro til tross for «kraftig» russisk motstand.

I sosiale medier skriver det ukrainske marineinfanteriet at de vil fortsette med operasjoner på østbredden av den store elva i Kherson-regionen.

– Et av hovedmålene med dette arbeidet er å presse fienden så langt som mulig bort fra høyre bredd for å beskytte den ukrainske sivilbefolkningen, spesielt i Kherson, mot konstant russisk beskytning, sier talsmann Andrij Kovalyov i den ukrainske generalstaben.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

Se video: Putin latterliggjøres etter dette

– Som å spille russisk rulett

Partene har vært involvert i harde kamper i området den siste tiden. Den ukrainske generalstaben sier at ukrainske styrker har gjennomført sabotasje- og rekognoseringsaksjoner for å stoppe forsyninger av ammunisjon og mat til de russiske styrkene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kovalyov sier at det russiske militæret gjorde kraftig motstand, og begge partene hevder de har påført den andre siden store tap.

Den ukrainske sersjantmajoren Jaroslav omtaler operasjonene som vanskelige og livsfarlige overfor The Wall Street Journal , gjengitt av Nettavisen.

– Hver gang du går ned til elvebredden, så er det som å spille russisk rulett, sier han til avisen.

Han ønsker ikke å stå frem med fullt navn i frykt for å bli avslørt av russisk etterretning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er vår siste sjanse

Jaroslavs kollega Andrij sier til The Wall Street Journal at troppen hans forflyttet seg hundre meter på seks dager. Dette gjorde troppen uten ukrainsk luftstøtte. Andrij og Jaroslav er tydelige på at de ukrainske operasjonene ved elva må fortsette.

En ukrainsk soldat hopper ut av en gummibåt på elva Dnepr nær fronten i Dnipro sør i Ukraina i oktober. Foto: Alex Babenko / AP / NTB

– Dette er vår siste sjanse for et gjennombrudd, før krigen ender opp i en fastlåst situasjon. Hvis vi ikke får noe støtte, kan disse operasjonene bli vår svanesang, sier Jaroslav.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidligere i uka meldte både ukrainske og russiske kilder at ukrainske styrker har sikret seg fotfeste på østbredden.

– Mot alle odds har det ukrainske forsvaret etablert et fotfeste på den venstre (østlige) bredden av Dnepr, sa presidentrådgiver Andrij Jermak da han holdt et innlegg for tankesmia Hudson Institute i USA.

Russiske myndigheter sa da at det dreide seg om «en liten gruppe» ukrainske soldater.