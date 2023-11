Mye på spill for Argentina i valget på ny president

Søndag er det klart for andre runde av presidentvalget. Ingen av kandidatene i første runde fikk 45 prosent av stemmene, så derfor gikk de to med flest stemmer videre til en ny runde.

En av dem er økonomiminister i landets sentrum-venstre-regjering, Sergio Massa, som har hatt ansvaret mens den årlige inflasjonen har økt til over 140 prosent og fattigdommen har nådd rekordhøyder.

Hans rival er den politiske outsideren Javier Milei, en sterkt høyrevridd og markedsliberalistisk økonom som er svært konservativ i verdispørsmål.

Mye på spill

De to ligger tett på meningsmålingene, med Milei så vidt foran.

– Det er veldig, veldig usikkert. Og mange velgere kommer til å bestemme seg bokstavelig talt i løpet av den siste dagen, eller timene, kanskje til og med i valglokalet, sier Nicolas Salidas, analytiker ved Economist Intelligence Unit.

Mye står på spill for Latin-Amerikas tredje største økonomi, som har slitt med økonomien i flere tiår.

Med over 400 milliarder dollar i statsgjeld, sentralbankreserver i minus og ingen kredittgrense, vil den neste regjeringen måtte grave Argentina ut av et utrolig dypt hull med svært få ressurser til å gjøre det, mener Benjamin Gedan, direktør for Argentina-prosjektet ved det USA-baserte Wilsonsenteret.

Til tross for store statlige subsidier av drivstoff, transport og elektrisitet, og millioner som mottar sosialhjelp, ligger fattigdomsnivået på over 40 prosent.

Presidentkandidat Javier Milei taler til tilhengerne sine under et arrangement i Ezeiza. Foto: Natacha Pisarenko / AP / NTB

Snudd på hodet

– Argentina har vært en makroøkonomisk og sosial katastrofe i 50 år, sier analytiker Carlos Gervasoni ved Torcuato di Tella-universitetet.

Han sier at Milei, en Tiktok-kyndig outsider som har snudd argentinsk politikk på hodet og fyrt opp under ungdommen, er en konsekvens av tiår med nedgang og stagnasjon i landet.

– Det som fins nå, fungerer ikke for meg. Kanskje denne endringen ville vært bra, sier Milei-støttespiller Matias Esoukourian, en 19 år gammel økonomistudent.

Tonet ned

53-åringen med vilt hår og rockestjernepersonlighet har tatt en desillusjonert befolkning med storm med sine oppglødde utbrudd mot en «stjelende og ubrukelig politisk klasse».

Før første runde av presidentvalget i oktober hoppet Milei opp på scenen med en motorsag og lovet å kutte offentlige utgifter.

Han er imot abort og har sagt at han ønsker å gjøre det lettere å kjøpe våpen og selge organer fra mennesker. Han har også sagt han ikke tror på menneskeskapte klimaendringer og kommet med fornærmelser mot pave Frans (også argentiner).

Økonomiminister og presidentkandidat Sergio Massa taler med et argentinsk flagg rundt halsen under et arrangement i Buenos Aires. Foto: Mario De Fina / AP / NTB

Mens Milei ledet på meningsmålingene før første runde, var det Massa som endte med å få flest stemmer, og ledet 7 prosentpoeng foran Milei.

Dette har ført til at Milei har toned ned retorikken sin i et forsøk på å appellere til mer moderate velgere. Han har lagt motorsagen igjen hjemme og kommet med færre sinte utbrudd.

Han har også sikret seg støtten til Patricia Bullrich, som ble nummer tre i første runde av presidentvalget, men det gjenstår å se om velgerne hennes vil stille seg bak ham.

Ønsker avstand

Massa har på sin side jobbet hardt for å skape mellom seg selv og de mer kontroversielle medlemmene av regjeringskoalisjonen han er en del av.

Analytiker Gervasoni sier at Massa har åpent og skamløst brukt statsapparatet for å hjelpe seg selv framover i valget.

Det inkluderer bruk av reklame for å advare mot at transportprisene vil øke under Milei, samt innføre skattekutt og gi millioner i offentlige utbetalinger.

– Han kan ikke vise til hva han har gjort som minister, gitt hvor katastrofalt han har styrt økonomien. Og han kan egentlig ikke vise til gode ideer, for hvis han hadde hatt dem, burde han satt dem ut i livet, sier Gedan fra Wilsonsenteret.

– Det som står igjen da, er å spre frykt om hva Milei som president vil føre med seg, enten det er avviklingen av velferdssystemet eller ødeleggelse av Argentinas viktige forhold til andre land.

Det er dødt løp mellom de to kandidatene før valget på søndag. Foto: Natacha Pisarenko / AP / NTB

– Forandringen vi trenger

Både Massa og Milei har denne uken avsluttet valgkampene sine, og argentinerne gjør seg nå klar for å avlegge stemmene sine søndag.

– Vi står overfor det viktigste valget de siste 40 årene, sa Milei på sitt siste valgkamparrangement i den nordlige byen Cordoba, og viste da til perioden siden Argentina gjeninnførte demokrati etter diktaturtiden.

Med henvisning til kritikere som har kalt politikken hans «et sprang inn i tomrommet», svarte han:

– Hvilket tomrom snakker du om, hvis vi allerede er på vei til helvete?

70 år gamle Cesar Andrada deltok på Mileis arrangement, og forteller at han egentlig hadde stemt på Bullrich, men nå vil støtte Milei.

– De av oss som er her, stemmer med håp, ikke med sinne. Milei er forandringen vi argentinere trenger. Hvis Massa vinner, er veien videre helt i det blå, sier Andrada.

– Stemme for demokrati

Massa valgte på sin side at par mindre sammenkomster for å avslutte valgkampen, først med en gruppe forretningsmenn og deretter på en skole.

– Jeg er her for å si at vi vil forsvare og forbedre den offentlige, inkluderende og kostnadsfrie utdanningen, sa han på skolen.

Massa har jobbet hardt for å framstille seg selv som motpolen til konkurrenten.

– Jeg kommer til å stemme på Massa fordi jeg er imot Milei, fordi jeg vil forsvare menneskerettigheter, helse og utdanning, sier 27 år gamle Carolina Cova.

– Denne gangen må vi stemme for demokrati, sier hun.

Forvirret

Valget kan gå begge veier, ifølge analytikere.

39 år gamle Maria Lopez er ansatt i en trendy smykkebutikk i hovedstaden Buenos Aires. Hun sier at hun føler seg forvirret, men ikke ønsker å stemme blankt i presidentvalget.

Hun og mannen har slått fra seg planene om å få barn på grunn av den økonomiske situasjonen i landet.

– Du kan ikke planlegge framtiden, enten det er barn eller prosjekter. Husleien har steget til himmels. Det blir vanskeligere og vanskeligere å få lønna til å strekke til, sier hun.