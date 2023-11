I sosiale medier skriver den ukrainske marinen at de vil fortsette med operasjoner på østbredden av den store elva i Kherson-regionen.

Tidligere i uka meldte på ukrainske og russiske kilder at ukrainske styrker har sikret seg fotfeste på østbredden.

– Mot alle odds har det ukrainske forsvaret etablert et fotfeste på den venstre (østlige) bredden av Dnepr, sa Jermak da han holdt et innlegg for tankesmia Hudson Institute i USA.

Russiske myndigheter sa det dreide seg om «en liten gruppe» ukrainske soldater.