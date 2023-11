Mann siktet for uaktsomt drap på jødisk demonstrant i California

Ifølge påtalemyndigheten i Ventura fylke påførte den siktede offeret, 69-årige Paul Kessler, grov kroppsskade i en konfrontasjon da det ble holdt en pro-israelsk og en pro-palestinsk demonstrasjon samtidig.

Dette skjedde 5. november i Thousand Oaks, som er en forstad til Los Angeles. Kessler døde dagen etter.

Mannen som er siktet, har ifølge sheriff Jim Fryhoff forklart at han forble på stedet og ringte nødetatene etter hendelsen. Han ble senere anholdt i kort tid for avhør, og politiet har ransaket boligen hans.

Den jødiske foreningen for Los Angeles-området skriver i en uttalelse at de er glade for utviklingen i saken.

– Pågripelsen viser at vold mot vårt jødiske samfunn ikke blir akseptert, heter det.

Dødsfallet ble etterforsket som drap, og myndighetene utelukket ikke at det kan være snakk om hatkriminalitet. Dette er imidlertid ikke en del av siktelsen, som ble kjent torsdag.