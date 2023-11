Det er fire grenseoverganger som stenges, ifølge innenriksministeren i landet.

Svært mange asylsøkere har krysset den russiske grensen til Finland den siste tiden. Disse asylsøkerne skal nå sluses gjennom to nordlige grenseoverganger.

– Jeg forstår at dette kommer til å gjøre livet vanskeligere for folk som krysser grensen på lovlig vis, sier Orpo.

Det er grenseovergangene Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra og Niirala som stenges. De stenges natt til lørdag.

Finske myndigheter har hevdet at russiske grensemyndigheter har begynt å slippe folk over til den finske grensen som ikke har nødvendige dokumenter.

– Det er helt tydelig at disse menneskene har fått hjelp til å ta seg til grensen. Russiske grensevakter har også eskortert og transportert folk til grensen, sa Orpo tirsdag.

Han har antydet at den store mengden asylsøkere er gjengjeldelse for at Finland knytter tettere bånd med USA.

Finland har ni grenseoverganger på den 1340 kilometer lange grensen.